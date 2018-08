Frane, alluvioni e voragini: a Roma si salvi chi può

Scrivendo su Google le parole chiave "Roma+frana" si rimane basiti dal numero di articoli che compaiono. Decine di testi, foto, video riguardanti frane e crolli avvenuti negli ultimi anni nella Capitale, da nord a sud, da est a ovest. Tra i primi risultati, un' impressionante foto del crollo di una strada avvenuto a febbraio scorso in zona Balduina, dove improvvisamente un tratto di asfalto tra via Andronico e via Lattanzio è franato per decine di metri inghiottendo di tutto.

Una Città con un territorio di 1.300 chilometri quadrati ,la più estesa in Europa dopo Londra), in cui con cadenza purtroppo regolare avvengono disastri simili a quello recente della Balduina. E la conferma viene dai numeri, come sempre impietosi. I siti soggetti a fenomeni franosi nel territorio di Roma Capitale, infatti, sono ben 383, il numero più alto fra le Capitali europee. Un numero monstre calcolato nel primo rapporto...

