L'Atac denuncia la figlia di Asia Argento e Morgan per il bus imbrattato

Anna Lou Castoldi è stata denunciata per aver imbrattato un bus Atac. La giovane è la figlia di Asia Argento e Morgan. Un mese fa pubblicò in un’Instagram Stories il video della bravata e fu sommersa di critiche e rimproveri dagli utenti. Le scuse furono più o meno immediate: “È vero. Ho fatto una cosa di cui non mi vanto, un errore, lo capisco. Ora lo vedo, ho sbagliato e chiedo scusa. Non però in modo formale, conformista, come chi lo ‘deve’ fare, ma chiederò scusa in modo sincero, col cuore e con la testa, alle persone che ho offeso, non a chi non ha nulla a che fare con quello che è successo e che parla solo per offendermi ma non c’entra nulla, non sa nulla di me, non è minimamente toccato da questo fatto, non sa nulla di mio padre e mia madre, di cosa possa significare essere figlia loro, se un privilegio o una condanna, certo non una colpa, ma soprattutto (e questo vale per tutti) non sa cosa significa avere 17 anni oggi, in questo mondo privo di tenerezza, di esempi, violento e disumano. Gli errori li commettiamo tutti. Gli adolescenti, poi, sono una miniera di sbagli, perché fanno esperienza, e ogni sbaglio serve sempre per insegnarci qualcosa. Non venitemi a dire però che quello che ho fatto è una cosa strana per una ragazza della mia età”.

Seguirono scuse al personale Atac, a chi avrebbe dovuto pulire, a chi si era seduto ed eventualmente imbrattato, ecc.ecc. Ma il gesto non è bastato a evitarle una denuncia secondo quanto riporta Il Corriere della Sera. La società Atac che si occupa del trasporto pubblico avrebbe presentato un esposto alla Procura di Roma in cui si chiederebbero 1000 euro di multa per il reato previsto dall’articolo 639 del codice penale.