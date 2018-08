Ennesima perdita d'acqua, Villa Bonelli semi isolata. Meno male che è Ferragosto

Ennesima perdita idrica a Villa Bonelli, la zona residenziale tra Portuense e Magliana semi-isolata, chiusa via Francesco Saverio Benucci, la via principale di accesso al quartiere, si entra solo da via Mizzi, la via privata dove da ieri sera sono stati rimossi i blocchi stradali, che ne impedivano l'accesso. "L’Acea colpisce ancora e tenta di isolare nuovamente Villa Bonelli con la consueta diserzione della efficientissima rete idrica che stavolta ha colpito Via Francesco Saverio Benucci con conseguenze per il passaggio dei mezzi di trasporto pubblico fino alla fine della riparazione", dice Marco Palma, consigliere e vice presidente del Muncipio XI.



"Bloccato di fatto l’accesso principale - continua Palma - le auto entrano da Via Mizzi, strada dove negli anni precedenti si sono residenti ed amministrazione. Oggi torna utile ma, come noto, questo quadrante è ormai nell’occhio del ciclone Acea idrica e difficilmente si potrà sottrarre ai suoi capricci. È grave che ci siano così tante carenze rispetto alle quali, purtroppo, l’unica strategia messa in campo oltre ai comunicati tranquillizzanti è rappresentata dalla cultura dell’emergenza".