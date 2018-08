Cupido sbarca a "Zoomarine" per festeggiare gli amori estivi

Cupido va in vacanza a Zoomarine. L'estate è tempo di passioni, svago, emozioni liberate tra un tuffo ed un bacio rubato sotto l'ombrellone. La stagione ideale per festeggiare i sentimenti da quest'anno avrà finalmente il suo San Valentino. Dimentichiamo, quindi, il freddo febbraio ed apriamo i nostri cuori al sole da martedì 14 a venerdì 17 agosto con una serie di romantiche iniziative, create su misura per le giovani coppie o quelle che potranno diventarlo. Sfide mozzafiato a tema, centinaia di palloncini rossi sparsi in giro per il parco, gadget, sorprese e l'attesissima gara del "Bacio sott'acqua", un must firmato Zoomarine che si trasforma nell'occasione giusta per rinnovare la promessa d'amore.

E per chi non avesse ancora trovato l'anima gemella? In arrivo il super reality dell'estate "Zoomarine Love". Dopo quasi un mese di casting sui social la redazione di Zoomarine ha scelto gli 8 protagonisti di Zoomarine Love: 4 uomini e 4 donne sono stati selezionati per creare le 4 coppie che il 14, 15, 16 e 17 Agosto si conosceranno nel Parco Marino, con la speranza di trasformare la magia di un incontro nella magia di un lieto fine per il futuro. Ogni coppia passerà la giornata all’interno del Parco con delfini e foche, tra giostre e attrazioni, con lo scopo di conoscersi meglio in un romantico pranzo fino alla scelta finale. Scoppierà l’amore? Per scoprirlo basterà seguire i social con “#ZoomarineLove”. Nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 Agosto in diretta si Facebook e Instagram le avventure delle 4 coppie. E per chi sarà presente al parco il 17 agosto un abbraccio virtuale, ma non troppo, tra Italia ed Oriente. La tradizione cinese arriva con la ricorrenza dedicata agli innamorati che cade proprio il 17 agosto e per la prima volta viene celebrata, grazie alla collaborazione con l'Associna, tra lanterne rosse, danze celebrative in costume con l’associazione Jia Miu, messaggi da lasciare sull’albero dell’amore, cocktail analcolici realizzati dall’associazione Bar Italo Cinese, antiche leggende pronte a prendere vita per consolidare il messaggio di integrazione e scambio culturale tra i popoli all"insegna dell'amore che non ha colore.