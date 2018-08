Arrivano le "Cocomeriadi", le olimpiadi tra sport e gusto a Zoomarine

Colorato, fresco, zuccherino e gustoso: il cocomero è indiscutibilmente il frutto dell’estate, ma se non fosse solo questo? Al Parco Marino Zoomarine è tempo di sfide e di sorrisi. Per la gioia degli affezionati torna, infatti, puntuale come ogni anno l’appuntamento con “Le Cocomeriadi”, vere e proprie Olimpiadi dello sport e del gusto che coinvolgono grandi e piccini in una gara all’insegna del sano divertimento, tra prove di abilità, velocità ed ingegno. Complice il caldo e lo spirito goliardico che si respira nel parco dall’8 agosto, e fino al 24, sarà possibile cimentarsi in una serie di competizioni: dalla gara a colpi di morsi di anguria per decretare il più veloce in assoluto, fino alla discesa sugli scivoli con tanto di fetta da conservare integra all’arrivo. Per i più audaci ecco i tornei di lancio o le staffette a squadre, ma ci si potrà misurare anche con la gara di acrobazie sul simulatore di surf più grande in Italia, cercando di tenere il frutto in equilibrio. Ogni giorno una full immersion piena di allegria con la voglia di fare amicizia, condividere emozioni, senza limiti alla spensieratezza e all’entusiasmo.

La giornata dell’8 agosto prevede in pista anche alcuni personaggi dello spettacolo, accolti dall’amministratore delegato Renato Lenzi, pronti a capitanare i vari team, tra i quali Milena Miconi, Nadia Rinaldi, Marco Alivernini. Giochi ma anche spazi per l’arte: in mostra le opere realizzate con i cocomeri da alcuni intagliatori di frutta, tra i quali Gianfranco Castellani, ristoratore di un locale all’Axa, specializzato nella creazione di veri capolavori. Una tendenza molto di moda negli ultimi tempi, che sarà mostrata in tutto il suo splendore attraverso una tecnica tutta italiana per chi volesse imparare a realizzare decorazioni e composizioni con frutta e vegetali ed impreziosire così qualsiasi evento.