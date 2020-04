Diaconale: il Coni non deleghi al Governo il futuro dello sport

«A chi spetta disegnare il futuro dello sport italiano dopo il coronavirus se non al presidente del Coni e a tutti i principali operatori dei tanti settori sportivi e di quelli del calcio in particolare? Speriamo che Malagò non pensi di delegare questo compito ad un governo che ha colori amici, ma che mai come in questo momento sembra avere la necessità di appoggiarsi ai tecnici ed ai competenti». Questo l’auspicio lanciato dal portavoce della Lazio Arturo Diaconale, che attraverso la rubrica taccuino biancoceleste sulla sua pagina Facebook fa anche gli «auguri di pronta guarigione al presidente del Brescia Massimo Cellino», affetto dal coronavirus. «Gli auspici e gli auguri - aggiunge Diaconale parlando del presidente del Brescia - non sono in contraddizione con la considerazione che la sua richiesta di vedere interrotto e concluso il campionato a causa della propria malattia debba essere interpretata come una singolare pretesa: ’Tutti fermi perchè io sono malatò».