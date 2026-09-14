Prorogate le sanzioni a Mosca ma per soli 7 giorni, "serve più tempo"

Ansa 14 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "Al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni, fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione". Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3000 persone.

"Le consultazioni proseguiranno e si prevede che a tempo debito si terranno ulteriori discussioni in seno al Coreper: il rinnovo delle inserzioni negli elenchi è fondamentale per continuare a indebolire la macchina bellica russa e mantenere la pressione su quelle persone fisiche e giuridiche che la sostengono, la favoriscono e ne traggono vantaggio", fa sapere un portavoce. "Si tratta di una priorità per la Presidenza".



