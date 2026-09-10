Rutte: "Mosca vuole fare la dura ma noi siamo più forti"

Ansa 10 settembre 2026 a

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BRUXELLES - "La Russia vuole dividerci, ma noi siamo uniti. La Russia vuole impedirci di aiutare l'Ucraina, ma noi faremo ancora di più per l'Ucraina. La Russia vuole mostrarsi dura, ma noi siamo più forti. E la Nato continuerà a rafforzare la nostra capacità di dissuadere e difendere tutti gli alleati da qualsiasi minaccia". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Berlino. "Gli alleati stanno già infliggendo un prezzo alla Russia contrastando la sua flotta fantasma. E continuiamo a contribuire alla protezione delle infrastrutture critiche, anche con le forze della Nato nel Mar Baltico. Le azioni della Russia sono un segno di debolezza e un sintomo del suo fallimento nel raggiungere i propri obiettivi in Ucraina", ha aggiunto.

