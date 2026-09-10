Dati Frontex, crollo degli arrivi illegali, -55% nel Mediterraneo centrale

Ansa 10 settembre 2026 a

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BRUXELLES - Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi otto mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi individuati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, visti dall'ANSA, sono stati registrati oltre 74.000 attraversamenti. La rotta del Mediterraneo centrale ha registrato circa 19.400 arrivi, il 55% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e il secondo calo più marcato tra tutte le rotte (in testa l'Africa occidentale, con -58% che equivale però a sole 5.070 persone).

Questi dati non tengono conto del massiccio afflusso di persone dal Marocco a Ceuta alla fine di luglio. "Probabilmente - afferma Frontex - non sarà possibile stabilire un dato definitivo, poiché la maggior parte di coloro che hanno attraversato il confine era già tornata in Marocco prima di poter essere registrata". Il Mediterraneo orientale e il Mediterraneo centrale sono rimasti le rotte più trafficate, rappresentando insieme quasi il 60% di tutti gli ingressi irregolari nell'Ue.

Il Mediterraneo occidentale, in particolare, è stata l'unica rotta principale a registrare un aumento, con un incremento del 34% dei casi individuati, dovuto principalmente alle partenze dall'Algeria. Nel solo mese di agosto sono stati rilevati circa 10.700 attraversamenti totali, il 38% in meno rispetto ad agosto 2025, nonostante i mesi estivi siano solitamente il periodo più intenso dell'anno. Il periodo ha inoltre coinciso inoltre con la prima estate completa di applicazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, che introduce un processo di screening unico e standardizzato alle frontiere esterne dell'Ue. Il numero complessivo di arrivi irregolari continua a diminuire, ma il costo in termini di vite umane rimane elevato. "Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, quest'anno, finora, più di 1.800 persone hanno perso la vita nel Mediterraneo", nota Frontex.

