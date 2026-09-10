Dall'Italia al cuore dell'Ue, oggi primo viaggio del treno notturno Milano-Bruxelles

Ansa 10 settembre 2026 a

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BRUXELLES - Il segnale sonoro della locomotiva e i passeggeri che salutano dai finestrini. Sulla banchina, ministri e ambasciatori per accogliere il primo arrivo nella stazione di Bruxelles del treno notturno diretto che da oggi connette l'Italia al cuore dell'Europa. Il treno della cooperativa European Sleeper è partito ieri pomeriggio dalla stazione Porta Garibaldi di Milano e, dopo aver attraversato quattro Paesi, è arrivato nella stazione di Bruxelles Midi alle 12.12 con circa 30 minuti di ritardo rispetto al previsto. Le partenze da Milano verso Bruxelles sono in programma tre volte a settimana, di mercoledì, venerdì e domenica, sempre in orario pomeridiano e con arrivo nella tarda mattinata nella capitale europea. Da Bruxelles, il treno notturno diretto partirà poco dopo le 18 tutti i giovedì, sabato e lunedì. Le fermate, partendo dall'Italia, sono Como, Lugano, Bellinzona e Aarau in Svizzera, Colonia e Aquisgrana in Germania e Bruxelles in Belgio. Da metà dicembre verranno aggiunte Eindhoven e Breda nei paesi Bassi. All'inaugurazione della nuova tratta ferroviaria, nata dalla collaborazione tra l'italiana Arenaways e la belgo-olandese European Sleeper, e organizzata nella stazione di Bruxelles, partecipano l'ambasciatrice italiana in Belgio Federica Favi, l'ambasciatore svizzero Jan Pitteloud, il ministro belga della Mobilità Jean-Luc Crucke e Patrick Bontick, amministratore Delegato di visit.brussels.