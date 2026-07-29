Von der Leyen: "Sugli incendi la solidarietà europea non conosce limiti"

Ansa 29 luglio 2026 a

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BRUXELLES - "Mentre gli incendi in Francia e Spagna continuano a devastare, la solidarietà europea non conosce limiti. Romania e Grecia hanno deciso di prolungare le loro missioni, continuando a sostenere le regioni colpite. E a partire da sabato, la Polonia si unirà alla lotta. Grazie per il vostro coraggio e il vostro impegno". Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.



