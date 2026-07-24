Team Ue sul petrolio, al momento nessun problema di forniture

Ansa 24 luglio 2026 a

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BRUXELLES - Al momento non vi sono problemi di approvvigionamento. Lo afferma il Gruppo di coordinamento Ue sul petrolio riunitosi ieri. La domanda di greggio e prodotti petroliferi in Europa può continuare a essere soddisfatta attraverso le scorte commerciali e le forniture alternative provenienti dai mercati globali. Tuttavia, la durata del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere un impatto significativo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e inasprire ulteriormente i mercati, rileva l'organismo che raduna esperti della Commissione Ue, dei paesi Ue, dell'industria, dell'Agenzia internazionale per l'energia e della Nato.

