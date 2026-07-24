Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

L'Ue convoca il rappresentante russo dopo l'attacco al consolato lettone

Ansa
  • a
  • a
  • a

BRUXELLES - "Gli attacchi indiscriminati della Russia contro Kiev e altre regioni causano vittime tra i civili in modo intenzionale, non per caso. L'attacco al Consolato onorario della Lettonia a Sloviansk sottolinea il totale disprezzo di Mosca per il diritto internazionale. La Lettonia ha il nostro pieno sostegno. In risposta, convocheremo l'inviato della Russia presso l'Ue in merito agli attacchi odierni e proporrò nuove sanzioni mirate al complesso militare-industriale russo". Lo scrive l'alto rappresentante Ue per la Politica estera e la Sicurezza Kaja Kallas.
   

Dai blog