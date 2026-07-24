L'Ue contesta a TikTok la sicurezza degli account dei minori

Ansa 24 luglio 2026 a

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BRUXELLES - La Commissione europea ha contestato in via preliminare a TikTok una violazione della legge sui servizi digitali (Dsa), ritenendo che l'app di video sharing non garantisca un livello adeguato di sicurezza per gli account dei minori. Secondo Bruxelles, "le impostazioni di TikTok continuano a esporli a rischi, tra cui contatti indesiderati, cyberbullismo o comportamenti predatori". Se le contestazioni saranno confermate, la Commissione potrà imporre una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale della società.

L'esecutivo Ue rileva che i minori possono scegliere di impostare il proprio account come "pubblico", rendendo i contenuti visibili anche a utenti privi di un account TikTok. Questa impostazione consente inoltre che i contenuti pubblicati da minori "più grandi" (16-17 anni) vengano consigliati ad altri utenti TikTok tramite il feed "Per te". La Commissione osserva poi che, persino con account impostati come privati, i profili dei minori possono essere facilmente trovati attraverso gli elenchi di "persone seguite" e "follower" di altri utenti, mentre le loro foto del profilo rimangono accessibili a chiunque. Per l'esecutivo Ue, quindi, le impostazioni degli account di TikTok non soddisfano gli standard di privacy, sicurezza e protezione dei dati che le piattaforme accessibili ai minori devono garantire in conformità con il Dsa. La Commissione ritiene in via preliminare che Tik Tok debba modificare le impostazioni predefinite degli account dei minori limitando per default la visibilità dei contenuti ai soli utenti accettati dal titolare dell'account. Bruxelles chiede inoltre che i contenuti pubblicati dai minori "più grandi" non siano accessibili a un pubblico al di fuori della piattaforma. TikTok inoltre dovrebbe astenersi dal consigliare contenuti di minori ad altri utenti della piattaforma tramite il feed "Per te".

Le conclusioni preliminari si basano su un'indagine approfondita che ha incluso un'analisi dell'interfaccia di TikTok, dei dati e dei documenti interni, nonché interviste con funzionari delle forze dell'ordine ed esperti nei settori della protezione dei minori, degli abusi sui minori e della neuropsicologia. Le conclusioni non pregiudicano l'esito finale dell'indagine. TikTok potrà ora consultare gli atti dell'istruttoria e presentare osservazioni scritte. L'indagine, avviata il 19 febbraio 2024, include diversi filoni, come il design che crea dipendenza, l'accesso ai dati pubblici per i ricercatori, l'effetto 'rabbit hole' dei sistemi di raccomandazione di TikTok e i meccanismi di verifica dell'età. Il filone sulla trasparenza pubblicitaria è stato chiuso tramite impegni vincolanti nel dicembre 2025, mentre gli altri sono ancora in corso.