Via libera dei Ventisette ad apertura nuovo cluster di adesione Ue per l'Ucraina

Ansa 10 luglio 2026 a

a

a

BRUXELLES - Gli Ambasciatori dei Ventisette hanno concordato di avanzare nel proccesso di adesione Ue dell'Ucraina e della Moldavia aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne, e di chiudere in via provvisoria sia i capitoli negoziali 25 (scienza e ricerca), 26 (istruzione e cultura) e 30 (relazioni esterne) per l'Albania; sia i capitoli negoziali 8 (politica della concorrenza) e 29 (Unione doganale) per il Montenegro. Ne dà notizia la presidenza di turno del Consiglio Ue. "Stiamo costruendo un'Europa più resiliente: un altro passo avanti verso l'Ue per Ucraina e Moldavia" ha commentato su X il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

"La nostra determinazione a sostenere il percorso di Ucraina e Moldavia verso l'Europa continua", sottolinea Costa. Le conferenze intergovernative che sanciranno il passaggio formale dei quattro Paesi nei rispettivi percorsi di adesione all'Ue, si terranno martedì 14 luglio in concomitanza della riunione dei ministri degli Affari europei. Il 15 giugno scorso l'Unione europea ha aperto il primo cluster, quello dei Fondamentali, per Ucraina e Moldavia, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione del governo di Viktor Orban. La Commissione ha raccomandato a più riprese l'avvio di tutti e sei i cluster, che raggruppano a loro volta i capitoli negoziali, per i due Stati prima della pausa estiva, raccomandazione raccolta solo in parte dagli Stati membri che insistono sulla necessità di un processo d'integrazione basato sul merito.