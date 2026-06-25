Zelensky sente von der Leyen: "Discusso di cooperazione su difesa"

Ansa 25 giugno 2026 a

a

a

GDANSK - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sentito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che al momento si trova a Danzica per la Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina, per discutere di "cooperazione in materia di difesa e degli sforzi congiunti per sostenere la nostra resilienza e proteggere le persone dagli attacchi russi". A comunicarlo è lo stesso Zelensky tramite il suo account di X.

"È chiaro per tutti che è la Russia a prolungare la guerra e a ignorare tutte le proposte diplomatiche dell'Ucraina. Per questo motivo dobbiamo lavorare il più attivamente possibile per rafforzare il nostro paese e la nostra gente", ha aggiunto il presidente ucraino, sottolineando di aver concordato con la numero uno di palazzo Berlaymont "i prossimi contatti di persona".

