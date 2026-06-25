Von der Leyen: "Oggi prima tranche da 3 miliardi del prestito all'Ucraina"

Ansa 25 giugno 2026 a

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GDANS'K - "Dall'inizio dell'invasione" in Ucraina, "l'Ue e i suoi Stati membri hanno fornito 200 miliardi di sostegno economico, finanziario e militare" a Kiev. "Con il Prestito di sostegno all'Ucraina forniremo altri 90 miliardi nei prossimi due anni. Oggi trasferiamo la prima tranche di questo prestito: oltre 3 miliardi di assistenza macrofinanziaria. E nei prossimi giorni inizieremo anche a erogare i primi fondi dei 6 miliardi destinati alla produzione di droni. Questa è la solidarietà in azione". Lo annuncia la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in apertura della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina a Danzica.

Questo prestito "dimostra che il sostegno dell'Europa all'Ucraina è destinato a durare. Allo stesso tempo, continuiamo a sollecitare tutti i nostri partner a mantenere il loro sostegno, perché un'Ucraina forte e indipendente è nell'interesse di tutti. La nostra ambizione non è solo quella di aiutare il Paese a resistere, ma a crescere e prosperare come Paese libero ed europeo", ha aggiunto la numero uno di palazzo Berlaymont.