Costa: "Russia non ha raggiunto suoi obiettivi in Ucraina e non ha diviso Ue"

Ansa 25 giugno 2026 a

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GDANS'K, 25 GIU - "Nonostante la brutalità dei continui attacchi" di Mosca "contro infrastrutture critiche e civili, la Russia non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi in Ucraina. Né è riuscita a dividere l'Unione europea o a impedirci di sostenere il Paese". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, intervenendo all'apertura della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina a Danzica.

"Per rafforzare la resilienza ucraina abbiamo recentemente istituito il Fondo di sostegno all'Ucraina con ulteriori 90 miliardi di euro, un aiuto che risponderà alle esigenze urgenti, comprese quelle militari", ha aggiunto Costa, evidenziando come l'Ue sia il principale donatore del Paese, con oltre 200 miliardi di euro in sostegno erogati dal 2022. "L'Ucraina ha dimostrato la propria disponibilità a un cessate il fuoco immediato e a un impegno diplomatico costante per una pace giusta e duratura. L'Ue sostiene tutte le iniziative che contribuiscono alla pace, aumentando al contempo la pressione sulla Russia attraverso le sanzioni", ha sottolineato infine il presidente del Consiglio europeo.

