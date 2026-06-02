Via libera delle Commissioni Pe all'AI omnibus, voto dell'Aula a giugno

Ansa 02 giugno 2026 a

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BRUXELLES - Tolleranza zero contro i deepfake sessuali e rinvio dei paletti fissati nell'AI Act. Il Parlamento europeo ha dato un primo via libera all'accordo con il Consiglio Ue sull'AI omnibus, la proposta contenuta nel settimo pacchetto di semplificazione riguardante il regolamento sull'intelligenza artificiale. Con 93 voti a favore, 4 contrari e 15 astenuti, le commissioni Mercato interno e Libertà civili all'Eurocamera hanno approvato il testo dell'intesa che ora dovrà essere ratificato alla plenaria di giugno a Strasburgo, e a livello di Consiglio Ue.

L'accordo introduce il divieto per le pratiche di Ai di generare contenuti sessuali e intimi non consensuali o di materiale pedopornografico. Modificata - con un rinvio di circa un anno - anche la tabella di marcia dell'AI Act, che fissa l'applicazione delle norme sui sistemi ad alto rischio al 2 dicembre 2027 per quelli autonomi e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti.

