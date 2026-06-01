Costa a Sarajevo: "Dovete decidere se volete l'Ue, fondi già a rischio"

Ansa 01 giugno 2026 a

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BRUXELLES - "L'impegno dell'Unione europea nei confronti dei Balcani occidentali è concreto. La Bosnia-Erzegovina deve decidere se intende compiere gli sforzi necessari per condividere lo stesso futuro nell'Unione europea. Vi separano solo pochi passi dalla prossima fase concreta nell'avvio dei negoziati di adesione. È giunto il momento di concentrarsi sul vostro obiettivo e di accelerare il ritmo delle riforme".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nel corso della sua visita a Sarajevo. "Ciò sbloccherebbe i fondi previsti dal Meccanismo per le riforme e la crescita, per rafforzare la fiducia nell'economia e trasformare la vita dei vostri cittadini. Non perdete questa opportunità di assicurarveli. La Bosnia-Erzegovina ha già perso 108 milioni di euro e altri 373 milioni sono a rischio nei prossimi mesi".

