Ue muove per sanzionare gli iraniani per il blocco di Hormuz

Ansa 22 maggio 2026 a

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BRUXELLES - ll Consiglio Ue ha deciso di estendere l'ambito di applicazione delle misure restrittive, originariamente adottate per contrastare il sostegno militare fornito da Teheran alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a vari gruppi armati in Medio Oriente e nella regione del Mar Rosso. Il quadro sanzionatorio modificato sarà ora rivolto anche alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nelle azioni e nelle politiche dell'Iran che minacciano la libertà di navigazione in Medio Oriente.

"Le azioni dell'Iran contro le navi in transito nello Stretto di Hormuz sono contrarie al diritto internazionale. Tali azioni violano i diritti consolidati sia di transito che di passaggio inoffensivo attraverso gli stretti internazionali", spiega il Consiglio Ue. "Grazie al quadro giuridico modificato, l'Ue potrà ora introdurre ulteriori misure restrittive in risposta alle azioni dell'Iran che minano la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz", conclude il Consiglio.

