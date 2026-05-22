L'Ue sospende per un anno i dazi ai principali fertilizzanti azotati

Ansa 22 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Via libera del Consiglio Ue alla sospensione per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti azotati utilizzati nella produzione agricola dell'UE, compresi prodotti quali l'urea e l'ammoniaca. La misura mira a ridurre i costi per gli agricoltori dell'Ue e per l'industria dei fertilizzanti, consentendo loro un risparmio stimato di 60 milioni di euro in dazi all'importazione, secondo la Commissione europea. Inoltre, ridurrà la dipendenza dell'Ue dalla Russia e dalla Bielorussia per i prodotti fertilizzanti e contribuirà a costruire una rete commerciale più diversificata in questo settore.

La sospensione si applicherà solo ai prodotti non già importati nell'Ue in esenzione doganale da paesi che beneficiano di un accesso preferenziale in base alle tariffe della nazione più favorita (Npf). Tuttavia, al fine di bilanciare gli interessi dei produttori dell'Ue, la misura è limitata a un contingente di merci pari al volume delle importazioni Npf nel 2024, maggiorato del 20% dei volumi importati dalla Russia e dalla Bielorussia nello stesso anno. L'Ue ha deciso che la sospensione non si applicherà ai prodotti importati dalla Russia e dalla Bielorussia.



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