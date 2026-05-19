Ue lancia il piano sui fertilizzanti: "Sicurezza alimentare non è a rischio"

Ansa 19 maggio 2026 a

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BRUXELLES - Oltre 20 azioni chiave sul breve e sul lungo termine con cui la Commissione europea punta ad affrontare i rischi di una carenza di fertilizzanti in Europa trainata dalla guerra in Medio Oriente. "Il mercato europeo rimane rifornito per questa stagione agricola e la sicurezza alimentare dell'Ue non è a rischio", ha sottolineato il commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, presentando in plenaria a Strasburgo il piano d'azione per i fertilizzanti adottato dalla Commissione europea. Le preoccupazioni di Bruxelles, tuttavia, "riguardano l'accessibilità economica, la prevedibilità e la resilienza".

Per dare sollievo immediato agli agricoltori, Bruxelles intende proporre "prima dell'estate" un rafforzamento della riserva agricola dell'attuale Pac per fornire liquidità immediata agli agricoltori. Con modifiche mirate all'attuale Politica agricola comune, l'esecutivo di Ursula von der Leyen avvierà inoltre un nuovo regime di liquidità temporaneo, consentendo ai Paesi membri di riprogrammare i propri piani strategici e di utilizzare i fondi per fornire agli agricoltori un risarcimento parziale dei costi aggiuntivi dei fertilizzanti derivanti dalla crisi in Medio Oriente. Le flessibilità del quadro Pac riguarderanno anche i pagamenti anticipati e incentivi più forti per pratiche agricole più efficienti che riducano e ottimizzino l'uso dei fertilizzanti, favoriscano il passaggio a fertilizzanti a base biologica e investano nella resilienza delle aziende agricole.

Come anticipato, Bruxelles promette anche misure per facilitare l'uso dei digestati, come richiesto anche dall'Italia. Nel quadro della prossima revisione Ets, la Commissione Ue apre a garantire "ulteriori flessibilità" purché vincolate alla "responsabilità di decarbonizzare la produzione, di garantire una maggiore produzione di fertilizzanti bio-based e circolari e di assicurare la disponibilità e l'accessibilità economica dei fertilizzanti di produzione europea". Al vaglio inoltre nuove modalità per fornire incentivi agli agricoltori per la carbon farming e la rimozione del carbonio, combinando le risorse provenienti da fonti private e pubbliche, come anche le entrate del mercato del carbonio Ets. Il piano fa leva anche sull'avvio di un partenariato tra produttori di fertilizzanti e agricoltori e sulla possibilità di dar vita a "scorte minime" o "acquisti in comune" contro gli shock esterni.

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