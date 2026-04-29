Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Von der Leyen a Magyar: "Sostegno Ue per sbloccare i fondi congelati"

Ansa
  • a
  • a
  • a

BRUXELLES - "Un ottimo scambio di opinioni con Peter Magyar oggi a Bruxelles. Abbiamo discusso delle misure necessarie per sbloccare i fondi Ue destinati all'Ungheria, attualmente congelati a causa di problemi di corruzione e violazione dello stato di diritto. La Commissione sosterrà il vostro lavoro per affrontare queste problematiche e riallinearvi ai valori europei condivisi. I nostri team continueranno a collaborare strettamente. Per un'Ungheria prospera, nel cuore della nostra casa europea comune". Lo scrive su X Ursula von der Leyen dopo aver incontrato, per la prima volta, il premier in pectore ungherese a Palazzo Berlaymont.
   

Dai blog