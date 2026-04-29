Commissario Ue: "Non andrò alla Biennale fino a quando Mosca sarà invitata"

Ansa 29 aprile 2026 a

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STRASBURGO - "Ho ricevuto un invito da parte della Biennale di Venezia a partecipare. Avrei davvero voluto partecipare per celebrare lì la festa dell'Europa, insieme al settore culturale italiano, che amo e ammiro profondamente. Tuttavia, finché la Russia e le autorità russe continueranno a essere invitate mentre il popolo ucraino continua a essere bersaglio di attacchi quotidiani, non posso essere presente". Lo ha detto il commissario Ue allo Sport e Cultura Glenn Micallef, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo nel dibattito sulla partecipazione di Mosca a eventi sportivi e culturali.

