L'Ue dopo le reazioni cinesi al "Made in Europe": "Pronti al dialogo"

Ansa 27 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "Le nostre proposte politiche, che presentiamo come Commissione europea a nome dell'Unione Europea, sono calibrate con attenzione per raggiungere determinati obiettivi economici e più ampi per i nostri cittadini e per le nostre imprese. Coinvolgiamo i nostri partner globali, per quanto possibile, nella progettazione e nell'elaborazione di queste politiche. Siamo lieti di dialogare con i nostri partner globali per ascoltare le loro opinioni sulle nostre politiche, e questo è tutto ciò che abbiamo da dire oggi sull'argomento". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, interpellato nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa sulle minacce cinese di misure di ritorsione in risposta alle proposte europee sul 'Made in Europe'.

L'Industrial Accelerator Act è "una politica industriale", "contribuisce ai nostri obiettivi di competitività, resilienza e sicurezza economica", incluso quello di "ridurre le nostre dipendenze dai Paesi terzi e promuovere in particolare l'adozione del 'Made in Eu'", ha spiegato un'altra portavoce.

"E', naturalmente, anche una questione di reciprocità - ha sottolineato -. Voglio dire, siamo stati molto chiari sul fatto che uno degli obiettivi della proposta è che siamo uno dei mercati più aperti al mondo e abbiamo la più ampia rete di accordi di libero scambio a livello globale. Siamo parte dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio. E quindi ci aspettiamo anche che questa apertura sia reciproca". "Dal punto di vista commerciale, che la Commissione, a nome dell'Unione europea, adotta ogni possibile misura per garantire che tutta la nostra legislazione sia pienamente conforme sia ai nostri obblighi interni sia a quelli internazionali, compresi quelli nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio - ha sottolineato Gill -. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo sempre a farlo".

