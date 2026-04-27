Eurocamera domani al primo voto sul bilancio Ue: "Più fondi e nuove entrate"

Ansa 27 aprile 2026 a

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STRASBURGO - Il Parlamento europeo si prepara a definire la sua linea sul bilancio Ue 2028-2034, con il voto sulla posizione negoziale degli eurodeputati atteso domani alla plenaria a Strasburgo. Un passaggio chiave in vista delle trattative che si preannunciano tese con i Paesi Ue su cifre e priorità.

La proposta dell'Eurocamera, già approvata dalla commissione economica, delinea un bilancio comune da 1.780 miliardi di euro a prezzi costanti 2025 (circa 2.010 miliardi a prezzi correnti), pari a un aumento di circa il 10% rispetto alla proposta avanzata da Bruxelles nel luglio 2025. L'incremento, dal valore di oltre 175 miliardi, verrebbe distribuito tra le principali politiche Ue senza aumenti per amministrazione e agenzie. La linea - sostenuta dalla cosiddetta maggioranza Ursula (Ppe, Socialisti, Liberali e Verdi) - punta a consolidare le nuove priorità come difesa, competitività, tech e transizioni green, preservando al contempo i pilastri tradizionali, in particolare agricoltura e coesione. Un equilibrio che, tuttavia, è destinato a incontrare le resistenze di diversi governi, contrari a un aumento dei contributi nazionali.

I deputati chiedono inoltre che il rimborso del debito del Next Generation Eu, pari allo 0,11% del reddito nazionale lordo, resti al di fuori del bilancio pluriennale, per evitare che incida sulle risorse destinate alle politiche comuni. Una posizione in linea con le sollecitazioni del presidente francese Emmanuel Macron, favorevole a una dilazione dei rimborsi.

Sul versante delle entrate, l'Europarlamento spinge per l'introduzione di nuove risorse proprie per circa 60 miliardi di euro l'anno, attraverso prelievi su servizi digitali, gioco online, emissioni di CO2 e criptovalute.

Il voto sarà seguito, alle 14, da una conferenza stampa della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, insieme ai relatori Sigrid Mureșan (Ppe) e Carla Tavares (Socialisti). La scorsa settimana, davanti ai leader Ue riuniti al vertice informale di Cipro, Metsola ha invitato a "guardare con occhi nuovi al bilancio", sollecitando un aumento delle risorse.



