Ue: "Nuova Pac sia dotata di risorse finanziarie sufficienti"

Ansa 23 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "In un contesto globale sempre più incerto, è essenziale garantire il futuro dell'agricoltura e la competitività del settore, del comparto agroalimentare, e dotarlo quindi di allocazioni finanziarie sufficienti". Lo ha detto Elena Panichi, capo dell'unità "Le Americhe" della Dg Agri della Commissione intervenendo al Forum ANSA 'L'agricoltura Ue tra riforma e crisi: il futuro della Pac e le sfide globali'.

"Tra guerra, pandemia e tensioni commerciali, clima sempre più imprevedibile, l'agricoltura europea è chiamata a continuare a produrre cibo, a generare reddito per il comparto agricolo, restare sostenibile e allo stesso tempo difendersi da situazioni di incertezza e di instabilità e prevedibilità che caratterizzano il contesto geopolitico attuale", ha osservato.

"Resta centrale non soltanto la dotazione finanziaria che viene messa a disposizione nel nuovo quadro finanziario, ma anche il ruolo degli Stati membri e l'esito del negoziato sul prossimo quadro finanziario", ha aggiunto.

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