Laureti (Pd): "Nel piano Ue più ricerca e innovazione sui fertilizzanti organici"

Ansa 23 aprile 2026 a

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BRUXELLES - "L'Unione europea non dovrebbe sprecare questa ennesima crisi. Nel piano Ue sui fertilizzanti" in arrivo "deve esserci un vero lavoro su ricerca e innovazione dei fertilizzanti organici. Solo così potremo costruire l'autonomia strategica europea e non dipendere da altri Paesi extra-Ue". Lo ha detto l'eurodeputata del Partito democratico Camilla Laureti nel suo intervento al Forum ANSA 'L'agricoltura Ue tra riforma e crisi: il futuro della Pac e le sfide globali'.

Lo stesso discorso "si applica anche al costo dell'energia: quando parliamo dell'aumento del costo delle bollette parliamo dell'aumento del costo della benzina, tutto dipende dallo stretto di Hormuz. Chiedo soprattutto al nostro governo di investire seriamente in energie rinnovabili, perché riteniamo molto grave il fatto di scendere a patti con uomini come Putin o come Trump perché siamo dipendenti dalle loro fonti fossili", ha concluso.

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