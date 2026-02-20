Tajani: "Italia e Germania guidano il rinnovamento dell'Unione europea"

Foto: Ansa

Angela Bruni 20 febbraio 2026

"Noi siamo sempre gli stessi. Con la Germania abbiamo un rapporto storico. Chi sono i padri fondatori dell'Unione Europea? Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi, poi c'era anche Maurice Schumann che era francese ma i due grandi protagonisti sono stati loro e abbiamo un'identità di vedute anche per quanto riguarda la politica estera e non è un caso che ci troviamo sempre in sintonia ogni qualvolta dobbiamo prendere delle decisioni". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del congresso della Cdu in corso a Stoccarda, rispondendo ai giornalisti che gli domandavano come sono cambiati negli anni i rapporti con la Francia e la Germania, anche alla luce delle ultime polemiche con il presidente francese Emmanuel Macron. Con Berlino, Roma è "in perfetta sintonia sulla politica industriale - siamo le due più importanti manifatture europee - sul cambiamento climatico, sulla difesa dell'Occidente e sulla riduzione del fardello della burocrazia". "Quindi - ha aggiunto il ministro - il nostro rapporto, soprattutto da quando c'è il cancelliere Friederich Merz, è un rapporto che permette sia all'Italia che alla Germania di essere la vera locomotiva d'Europa in questo momento, anche una locomotiva politica, la locomotiva che porta a un rinnovamento dell'Unione Europea". Per quanto riguarda le polemiche "incomprensibili da parte francese" sulla vicenda dell'attivista ucciso, "il presidente del Consiglio ha detto - e io sono assolutamente convinto - che sia giusto che si debba in questo momento in tutta l'Europa e in tutto il mondo far sì che il confronto democratico resti tale", ha concluso Tajani.