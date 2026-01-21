Groenlandia, dopo le minacce di Trump convocato vertice d'urgenza dei 27 leader Ue

Foto: Ansa

Angela Bruni 21 gennaio 2026

"Le minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere la Groenlandia e di imporre dazi sui suoi alleati rappresentano una sfida per la sicurezza, i principi e la prosperità dell'Europa". Il presidente del Consiglio europeo António Costa va al contrattacco. "Tutte e tre queste dimensioni sono messe alla prova nell'attuale momento delle relazioni transatlantiche", ha affermato dopo aver convocato un vertice di emergenza con i leader di tutti i 27 Stati membri dell'Ue. Costa ha spiegato come i leader europei siano uniti sui "principi del diritto internazionale, dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale", un concetto che il blocco ha sottolineato difendendo l'Ucraina dall'invasione della Russia.



In un discorso al parlamento di Strasburgo ha anche precisato che solo "Danimarca e Groenlandia possono decidere del loro futuro". "Siamo pronti a difendere noi stessi, i nostri Stati membri, i nostri cittadini, le nostre aziende, da qualsiasi forma di coercizione. E l'Unione Europea ha il potere e gli strumenti per farlo", ha affermato insistendo, riguardo i dazi, sul fatto che “ulteriori tariffe minerebbero le relazioni transatlantiche e sono incompatibili con l’accordo commerciale Ue-Usa”. I legislatori devono approvare l'accordo raggiunto lo scorso luglio, ma è stato sospeso proprio dopo la conferma da parte di Trump di voler acquisire la Groenlandia per anbetrerla agli Stati Uniti.