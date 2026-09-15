Comunicato Stampa: Alessandra Buzio lancia il Bestseller “L'Altro Volto Della Sicurezza Sul Lavoro”

Ansa 15 settembre 2026 a

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Milano, 15.09.2026 – In Italia, dopo decenni di norme, corsi obbligatori, procedure, cartelli e sanzioni, gli infortuni e le morti sul lavoro continuano a ricordarci una cosa scomoda: essere in regola non significa automaticamente essere al sicuro. Per anni ci siamo concentrati soprattutto sul rischio: individuarlo, valutarlo, ridurlo, eliminarlo quando possibile. Tutto necessario, ma non sufficiente: il rischio resta dentro le macchine, nei cantieri, nelle aziende e nelle abitudini quotidiane. E la differenza la fa il comportamento delle persone che, ogni giorno, si trovano ad affrontarlo.

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“Dopo trent'anni di aule e reparti, di osservazione dei comportamenti, mi sono resa conto che il vero nodo non è soltanto sapere dove si trova il rischio, ma cosa facciamo quando lo incontriamo. Abbiamo chiesto alle persone di fare sicurezza come se fosse un adempimento. Io credo che il punto sia un altro: aiutarle a dare valore alla propria vita” afferma

Da questa visione nasce il metodo CTRL ALT ACT, citato nel libro come strumento per portare la formazione fuori dalla logica del “corso fatto” e dentro una domanda molto più concreta: quello che abbiamo insegnato ha prodotto comportamenti capaci di proteggere la vita? È una modalità che

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