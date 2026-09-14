Comunicato Stampa: Riforma del Codice della Strada, ANIASA: “dalle nuove norme più rischi per la sicurezza stradale
Ansa
- a
- a
- a
Chi commette un'infrazione deve essere chiamato a risponderne direttamente. La difficoltà di alcune amministrazioni locali nel notificare e riscuotere una multa da un conducente residente all'estero non può trasformarsi in una responsabilità economica per l'impresa che ha noleggiato il veicolo.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Motori ANIASA