Comunicato Stampa: Presentato libro “Laguna di Venezia insolita e segreta”

Ansa 14 settembre 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 14 settembre 2026

Il consigliere regionale Laura Besio (Fratelli d'Italia) ha presentato oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro “Laguna di Venezia insolita e segreta”, Edizioni Jonglez, assieme agli autori, Debora Gusson e Riccardo Roiter Rigoni.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO