Comunicato Stampa: Iscrizione eCampus: Come Iscriversi e Quali Documenti Servono?

Ansa 14 settembre 2026 a

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L'obiettivo è semplice: evitare di affrontare da soli procedure, documenti e dubbi amministrativi e iniziare il proprio percorso universitario sapendo di avere un punto di riferimento.

L'iscrizione all'Università eCampus può essere effettuata durante l'anno e prevede una serie di passaggi necessari per verificare i requisiti dello studente e completare correttamente l'immatricolazione. Leggi anche:

Tecnicamente è possibile procedere anche attraverso la procedura di immatricolazione online prevista dall'Ateneo. Tuttavia, soprattutto per chi si iscrive per la prima volta, proviene da un'altra università, vuole richiedere il riconoscimento di CFU oppure desidera verificare eventuali agevolazioni, è importante farsi assistere prima di completare la pratica. È qui che entra in gioco il servizio di orientamento ufficiale eCampus

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In questo modo l'immatricolazione non viene considerata come un semplice modulo da compilare, ma come il primo passo del percorso universitario.

La documentazione richiesta può cambiare in funzione del percorso e della situazione personale dello studente.

In linea generale, per avviare una pratica possono essere necessari:

Per una laurea triennale è necessario possedere un titolo di scuola secondaria superiore idoneo, mentre per l'accesso alle lauree magistrali e ai master occorre verificare il titolo universitario richiesto per lo specifico percorso.

Situazioni particolari, come titoli conseguiti all'estero, precedenti immatricolazioni, trasferimenti o riconoscimento di una carriera pregressa, possono richiedere verifiche e documentazione ulteriori.

È proprio per questo che

Con il supporto di StudiaOra puoi sapere quali documenti preparare per la tua specifica iscrizione eCampus e ricevere

Questo è uno dei passaggi più importanti per chi ha già frequentato un'università. Se hai sostenuto degli esami in precedenza, potresti richiedere una

Prima di procedere con una nuova iscrizione, quindi, è opportuno segnalare al tutor eventuali esami sostenuti o precedenti esperienze universitarie e fornire la documentazione disponibile. La valutazione permette di capire quali attività formative possano eventualmente essere riconosciute secondo le regole dell'Ateneo. Hai già frequentato un'università o sostenuto degli esami? Comunicalo al tutor StudiaOra prima di completare l'iscrizione e richiedi informazioni sulla valutazione dei tuoi CFU.

Una delle caratteristiche dell'Università eCampus è la possibilità di effettuare l'immatricolazione durante l'anno. Non è quindi necessario ragionare esclusivamente secondo le tradizionali finestre di settembre e ottobre associate a molte università. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per chi lavora, per chi decide di riprendere gli studi dopo una pausa o per chi vuole cambiare il proprio percorso universitario senza aspettare l'inizio del successivo anno accademico. La possibilità di iscriversi durante l'anno, però, non significa che sia opportuno procedere senza una valutazione preliminare. Prima di effettuare l'iscrizione è consigliabile verificare corso, requisiti, costi, eventuali agevolazioni e possibile riconoscimento dei crediti. Vedi il

I costi dell'Università eCampus non sono necessariamente uguali per ogni percorso e possono dipendere dal corso scelto e dalle condizioni applicabili allo studente. Per questo motivo abbiamo volutamente evitato di inserire in questa guida una cifra unica destinata a diventare rapidamente poco rappresentativa. Prima dell'iscrizione è preferibile richiedere un quadro aggiornato relativo al percorso di interesse e verificare soprattutto la presenza di

Prima di completare la pratica, il tutor può verificare insieme a te il percorso scelto e le eventuali opportunità disponibili per la tua situazione. Vuoi conoscere il costo del corso eCampus che ti interessa? Richiedi informazioni a StudiaOra e verifica gratuitamente se sono disponibili condizioni o convenzioni applicabili alla tua iscrizione. Vedi anche:

Compilare una domanda di immatricolazione è soltanto una parte del processo.

Avere un tutor significa avere un interlocutore a cui rivolgere queste domande prima di prendere decisioni.

Il supporto di StudiaOra parte dall'orientamento e comprende l'assistenza nella gestione della documentazione e della procedura di iscrizione. Il rapporto con lo studente, inoltre, non è pensato per interrompersi nel momento in cui viene completata l'immatricolazione. L'obiettivo è offrire un

La procedura può variare anche in base alla tipologia di percorso scelto. eCampus propone corsi di laurea triennale, lauree magistrali e a ciclo unico, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, corsi singoli e altre tipologie di formazione.

Requisiti e documentazione non sono necessariamente gli stessi.

Ad esempio, per accedere a un corso di laurea triennale occorre verificare il possesso di un diploma idoneo; per una laurea magistrale è necessario verificare il titolo universitario richiesto; per master di primo e secondo livello cambiano a loro volta i requisiti di accesso. Per questo motivo il primo passaggio dovrebbe essere sempre identificare

Se stai pensando di iscriverti all'Università eCampus, puoi iniziare senza compilare immediatamente una domanda di immatricolazione. Il primo passo può essere semplicemente parlare con un orientatore. Compila il modulo di contatto di

Potrai verificare:

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