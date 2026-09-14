Comunicato Stampa: FEDERICO E ALBERTO RIBOLDI INVINCIBILI ALLA STELLA ALPINA CON LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA

Ansa 14 settembre 2026 a

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La 41^ edizione della Stella Alpina Storica, rievocazione della celebre corsa automobilistica disputata tra il 1947 e il 1956 sugli impegnativi percorsi dolomitici del Trentino, ha nuovamente incoronato Federico e Alberto Riboldi: quarta vittoria consecutiva per questi specialisti bresciani della regolarità, figlio e padre dall'intesa perfetta all'interno dell'abitacolo della loro Fiat 508 C del 1937. Al secondo e terzo posto hanno completato il podio Sergio Sisti e Anna Gualandi su Lancia Lambda del 1929 e Paolo Salvetti con Roberto Bortoluzzi su Fiat 508 C del 1937.

Grazie ad una raccolta fondi alla quale hanno generosamente partecipato gli oltre 70 equipaggi partecipanti, sono stati donati circa 2.000 euro alla Cooperativa Sociale SpazioTempo di Moena, associazione che si dedica a progetti di comunità dedicati ai più giovani. Le iniziative di ASI Solidale in questa edizione della Stella Alpina hanno riguardato anche la partecipazione di due driver diversamente abili portacolori del Comitato Paralimpico Provinciale di Trento: Fabrizio Berlanda e Andrea De Michele, atleti di tennistavolo che hanno guidato le auto storiche ASI del progetto Classica & Accessibile dotate di comandi manuali e alimentate a bio-carburante per un motorismo storico accessibile e sostenibile.

Il programma della Stella Alpina 2026 si è aperto la mattina di venerdì 11 settembre con l'accoglienza degli equipaggi all'Aeroporto di Trento. Da qui il trasferimento in Piazza Fiera con la partenza ufficiale. La tappa inaugurale ha toccato Comano Terme, Molveno, Fai della Paganella, Mezzolombardo, Egna, Cavalese, Ziano e Predazzo per concludersi a Moena dopo 150 km.

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