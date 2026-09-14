Comunicato Stampa: Experian: ad agosto crescono BNPL +22% e prestiti personali +20% su base annua, GenZ in primo piano

Ansa 14 settembre 2026 a

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Il mese di agosto vede un calo delle richieste di credito su tutti i prodotti rispetto a luglio: è un dato atteso, coerente con un mese in cui le persone tipicamente sono in vacanza, acquistano meno e rinviano le decisioni finanziarie. Più significativo è il confronto anno su anno: rispetto ad agosto 2025,

Vale la pena sottolineare che il calo mensile di agosto 2026 risulta meno accentuato rispetto a quello registrato nello stesso mese del 2025: i prestiti personali segnano un -21,8% contro il -30,4% dell'anno precedente, i prestiti finalizzati un -28,9% rispetto al -33,9%, il canale digitale un -13,7% rispetto al -18%. Mutui e BNPL mostrano invece variazioni mensili in linea con il 2025, rispettivamente -37,1% vs -38,6% e -18% vs -17,3%. Un segnale che agosto 2026, pur nel contesto stagionale atteso, è stato relativamente più attivo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Ad agosto le richieste di credito scendono: è fisiologico, si tratta di un mese dedicato alle vacanze, in cui le persone riducono gli acquisti. Se però leggiamo il confronto con lo stesso mese del 2025, emergono tendenze chiare: BNPL e prestiti personali crescono a doppia cifra, mentre i finanziamenti legati a decisioni di acquisto più impegnative sono in contrazione. Anche l'entità del calo mensile è inferiore rispetto ad agosto dello scorso anno, in particolare per i prestiti personali e finalizzati: un segnale che il mercato si è mosso di più rispetto a un anno fa, anche in piena estate. La Gen Z si conferma il segmento con la crescita più intensa su tutti i prodotti, dai prestiti personali ai mutui: un segnale che vale la pena monitorare con attenzione nei prossimi mesi”, ha dichiarato

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Tra le finalità di finanziamento, le categorie a maggiore peso sul mix registrano contrazioni annuali. I

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