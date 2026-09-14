Comunicato Stampa: CULTURA: "Guerra, Amore e Propaganda" il romanzo-memoir di Ekaterina Shevliakova

Ansa 14 settembre 2026 a

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ROMA – “Guerra, Amore e Propaganda” è il nuovo romanzo-memoir della giornalista di origini russe Ekaterina Shevliakova, pubblicato da Frascati Anastasia Editore. Un racconto autobiografico nel quale l'esperienza personale dell'autrice diventa il punto di partenza per osservare le conseguenze del conflitto russo-ucraino sulla sua vita privata e professionale.

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