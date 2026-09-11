Comunicato Stampa: CRV - Presidente De Berti presenta Pdl 106 “Disposizioni per la promozione del social housing"

Ansa 11 settembre 2026 a

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(Arv) Venezia, 11 settembre 2026 - Ieri, nel corso della seduta della Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), il Presidente De Berti ha illustrato la proposta normativa, di cui è primo firmatario, (Pdl 106) “Disposizioni per la promozione del social housing”, che ha l'obiettivo di realizzare alloggi sociali, attivando capitali privati e risorse del Terzo settore, accanto a quelle pubbliche, al fine di dare risposte concrete alla domanda abitativa. Il social housing non si sostituisce all'edilizia residenziale pubblica: la integra, coprendo il segmento di domanda che resta oggi privo di risposta. La proposta normativa vuole verificare il corretto utilizzo degli alloggi pubblici perché l'uso corretto significa tutelare le famiglie che ne hanno realmente diritto.

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