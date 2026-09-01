Comunicato Stampa: PASSATO, PRESENTE E FUTURO SCENDONO IN PISTA CON ANFIA E ASI

Ansa 01 settembre 2026 a

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Sono circa 1600 i giovani studenti provenienti da 14 Paesi e in rappresentanza di 53 diversi atenei attesi a Varano de' Melegari per la XXI edizione della Formula SAE Italy, organizzata dall'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) come evento educational per un confronto in una sfida tecnico-sportiva di rilievo internazionale. La manifestazione (nata nel 1981 per iniziativa della Society of Automotive Engineers) punta a valorizzare le competenze maturate dagli studenti e permette loro di sperimentare le dinamiche del lavoro in squadra. I team delle varie università scendono in pista dal 2 al 6 settembre con le proprie vetture suddivise in quattro classi. La più numerosa è la 1EV per quelle a propulsione elettrica, poi la 1CV con motori a combustione interna, quindi la 1DV con le auto “driverless e infine la Classe 3 per la presentazione dei progetti senza prototipi marcianti.

Tra presente e futuro, ASI partecipa per la prima volta in qualità di partner offrendo ai giovani studenti uno sguardo nuovo nei confronti del passato, che si fa promotore di soluzioni sostenibili per portare i veicoli di ieri sulle strade di domani. La presenza in pista dell'Automotoclub Storico Italiano si concretizza con la Lancia Stratos HF del 1975, una delle icone della Collezione ASI Bertone, alimentata a bio-carburante per l'ambizioso progetto Net-Zero Classic promosso dalla Commissione ASI Green.

La manifestazione è aperta al pubblico in tutte e cinque le giornate. I biglietti per l'accesso al paddock sono acquistabili sia online (www.ciaotickets.com/it/biglietti/formula-sae-italy-varano) sia direttamente presso l'autodromo durante la Formula SAE Italy, alla biglietteria d'ingresso, secondo le tariffe specificate al link seguente: www.formula-ata.it/tickets-visitor/

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