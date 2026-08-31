Comunicato Stampa: Temu sostiene crescita, export e occupazione delle PMI: i risultati del sondaggio

Ansa 31 agosto 2026 a

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Le imprese italiane che vendono su Temu dichiarano di aver ampliato i propri canali di vendita e la presenza internazionale, oltre ad aver sviluppato le proprie attività operative dopo l'ingresso sul marketplace online. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Temu tra i venditori italiani. Tra gli intervistati, l'82% considera Temu il principale motore di crescita o un'importante integrazione ai propri canali di vendita; il 68% afferma di essersi espanso in nuovi mercati internazionali; il 79% ha aumentato la capacità produttiva o operativa e il 25% ha assunto nuovo personale.

Temu è un marketplace online globale che mette in contatto i consumatori con produttori, marchi e altre imprese. Attraverso il Local Seller Programme, introdotto nel 2024, le aziende italiane possono aprire un proprio negozio sulla piattaforma, vendere prodotti provenienti da scorte disponibili localmente e avvalersi di servizi di assistenza e strumenti di localizzazione per raggiungere clienti in Italia e in altri mercati europei.

I dati relativi all'Italia fanno parte del Temu Small Business Insights Report 2026, basato su un più ampio sondaggio europeo condotto nei mesi di giugno e luglio 2026 tra 152 venditori locali attivi in Italia, Francia, Spagna, Germania, Polonia e Regno Unito. I risultati riportati nel presente comunicato si riferiscono specificamente ai venditori italiani e riflettono le esperienze da loro dichiarate dopo l'ingresso su Temu.

I risultati del sondaggio trovano riscontro nell'esperienza di

Temu è diventato un partner strategico per la crescita di

Per Baroni Home, azienda fiorentina specializzata in articoli per la casa, l'impatto è stato immediato. A un mese dall'ingresso su Temu, avvenuto nel febbraio 2025, l'azienda aveva già venduto migliaia di articoli attraverso il marketplace, che rappresentava il 5% delle vendite complessive. Oggi propone sulla piattaforma oltre 200 prodotti.

A diciotto mesi dall'ingresso su Temu, avvenuto nel 2024, Esplodia gestiva ordini provenienti da Italia, Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi e Polonia, con la piattaforma responsabile del 30% del fatturato complessivo. Oggi l'azienda propone oltre 1.000 prodotti e ha evaso più di 150.000 ordini attraverso Temu. Per sostenere questa domanda, Esplodia sta costruendo un nuovo magazzino di 10.000 metri quadrati e ha inserito quattro nuove persone nel proprio organico.

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