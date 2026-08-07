Comunicato Stampa: “DUE RUOTE TRA MITI E LEGGENDE” IN MOSTRA A PESARO
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Il mondo delle due ruote unisce passione, storia e libertà attraverso mezzi che si sono trasformati in icone senza tempo raccontando pagine di storia nello sport ma anche nell'evoluzione della mobilità quotidiana del nostro Paese. Nasce da qui la mostra “Due Ruote tra Miti e Leggende”, organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), nell'ambito delle celebrazioni del suo 60º anniversario, in collaborazione con il Comune di Pesaro. È diffusa in tre differenti spazi espositivi museali della città marchigiana (Musei Civici di Palazzo Mosca, Museo della Bicicletta e Chiesa dell'Annunziata) e dopo l'inaugurazione di venerdì 7 agosto rimane aperta al pubblico fino a domenica 27 settembre.
Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro
Daniele Vimini, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Pesaro
Paolo Marchinelli, Direttore Museo Officine Benelli
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Musei Civici di Palazzo Mosca: lunedì (fino al 31 agosto): 10.00-13.00; da martedì a domenica: 10.00-13.00 e 15.00-19.00; Chiesa dell'Annunziata e Museo della Bicicletta: venerdì, sabato e domenica: 17.00-20.00.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di ASI