Comunicato Stampa: “DUE RUOTE TRA MITI E LEGGENDE” IN MOSTRA A PESARO

Ansa 07 agosto 2026 a

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Il mondo delle due ruote unisce passione, storia e libertà attraverso mezzi che si sono trasformati in icone senza tempo raccontando pagine di storia nello sport ma anche nell'evoluzione della mobilità quotidiana del nostro Paese. Nasce da qui la mostra “Due Ruote tra Miti e Leggende”, organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), nell'ambito delle celebrazioni del suo 60º anniversario, in collaborazione con il Comune di Pesaro. È diffusa in tre differenti spazi espositivi museali della città marchigiana (Musei Civici di Palazzo Mosca, Museo della Bicicletta e Chiesa dell'Annunziata) e dopo l'inaugurazione di venerdì 7 agosto rimane aperta al pubblico fino a domenica 27 settembre.

Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro

Daniele Vimini, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Pesaro

Paolo Marchinelli, Direttore Museo Officine Benelli

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Musei Civici di Palazzo Mosca: lunedì (fino al 31 agosto): 10.00-13.00; da martedì a domenica: 10.00-13.00 e 15.00-19.00; Chiesa dell'Annunziata e Museo della Bicicletta: venerdì, sabato e domenica: 17.00-20.00.

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