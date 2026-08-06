Comunicato Stampa: Seconda commissione: illustrato Pdl 109 della Giunta per migliorare la qualità dell'aria

Ansa 06 agosto 2026 a

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Nel corso della seduta odierna della Seconda commissione consiliare permanente, alla presenza dell'assessore regionale con delega all'Ambiente, Elisa Venturini, è stato illustrato il Progetto di legge n. 109 della Giunta regionale “Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 ‘Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale', convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155.”

Viene previsto che, in deroga, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovino applicazione a partire dal 1° ottobre 2027, subordinatamente all'adozione, da parte della Giunta regionale, di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Il provvedimento verrebbe adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico e delle valutazioni tecniche rese da ARPAV.

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