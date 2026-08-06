Comunicato Stampa: Mosco (Stefani Presidente) e Lanzarin (Lega-LV): “Presentato Pdl per presa in carico obesità"

Ansa 06 agosto 2026 a

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La consigliera ha quindi ricordato alcuni dati significativi: “In Veneto circa il 29% della popolazione adulta è in sovrappeso, mentre il 12% è affetto da obesità. Pur registrando indicatori migliori rispetto a molte altre regioni italiane, secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI. Mosco ha evidenziato come dietro ogni statistica vi siano persone che troppo spesso, fin dall'infanzia, hanno subito discriminazioni e fenomeni di bullismo per una condizione che oggi è riconosciuta a tutti gli effetti come una malattia”.

Il progetto di legge prevede uno stanziamento di 150 mila euro per il 2026, che salirà a 500 mila euro sia nel 2027 sia nel 2028, a sostegno delle attività di prevenzione, formazione e presa in carico.

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