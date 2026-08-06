Comunicato Stampa: Legge Regionale 60/78, finanziati tre progetti da 3,2 milioni di euro nel Lazio

Ansa 06 agosto 2026 a

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Il Consorzio Industriale del Lazio ha approvato oggi una deliberazione con cui sono stati approvati tre progetti finanziati dalla Legge Regionale n. 60/1978, per un investimento complessivo pari a 3,2 milioni di euro.

«L'approvazione di questi tre interventi conferma la volontà del Consorzio di programmare investimenti capaci di incidere concretamente sulla competitività del sistema produttivo regionale – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, Raffaele Trequattrini – Parliamo di opere che rispondono a esigenze reali dei territori: dalla sicurezza della viabilità nelle aree industriali al potenziamento delle infrastrutture, fino all'efficientamento dei servizi essenziali. Sono interventi che migliorano le condizioni operative delle imprese e contribuiscono a rendere le nostre aree produttive sempre più moderne, sicure e attrattive. La Legge Regionale 60/1978 continua a rappresentare uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo infrastrutturale delle aree industriali del Lazio. Ogni opera che realizziamo è un investimento sulla competitività del Lazio: infrastrutture più moderne significano imprese più forti, territori più attrattivi e maggiori opportunità di crescita economica e occupazionale. Un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e alla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, per l'attenzione costante e il concreto sostegno assicurati al Consorzio e al percorso di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture produttive regionali».

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