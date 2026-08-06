Comunicato Stampa: È mancato Francesco Guccini. Presidente Zaia: “«Dio è morto», ma la sua poesia resterà viva"

Ansa 06 agosto 2026 a

a

a

È mancato Francesco Guccini. Presidente Zaia: “«Dio è morto», ma la sua poesia resterà viva. Il cordoglio del Consiglio Regionale del Veneto”

(Arv) Venezia, 6 agosto 2026

“Con Francesco Guccini se ne va uno dei grandi poeti del nostro tempo, un uomo che ha segnato la storia della musica italiana andando molto oltre la musica. Nelle sue canzoni generazioni di ragazzi hanno cercato e trovato pensieri, domande, inquietudini, sogni e frammenti della propria identità”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO