Comunicato Stampa: Atlas Concorde porta il design italiano sul Lido di Venezia, all'Hotel Excelsior

Ansa 05 agosto 2026 a

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Eleganza, cinema e design tornano a intrecciarsi nella cornice più glamour dell'estate veneziana. Atlas Concorde e Atlas Plan, il brand dedicato alle grandi lastre per gli elementi di arredo, sono partner ufficiali di Joydis e de La Terrazza by Atlas Concorde;in occasione della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Nel cuore pulsante del Lido, l'iconica Terrazza dell'Hotel Excelsior si conferma vetrina d'eccezione per il design contemporaneo, trasformandosi in un vero e proprio palco sospeso tra passato e futuro, in cui la materia si fa cultura e visione.

Il risultato è un ambiente dal fascino senza tempo, in cui ogni elemento è curato nei minimi dettagli per regalare agli ospiti un'esperienza che va oltre l'evento: un vero e proprio viaggio sensoriale tra design, cultura e cinema.

https://www.atlasconcorde.com/it

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