Comunicato Stampa: Experian: a luglio le famiglie italiane tornano a investire sull'immobiliare; mutui +9% a/a

Ansa 04 agosto 2026 a

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A luglio il credito italiano mostra dinamismo su tutti i principali prodotti, con i mutui immobiliari a guidare la scena. Le richieste di mutuo, infatti, sono cresciute del +9% su base annua e del +1,3% rispetto a giugno. Questa crescita, unita all'aumento dell'importo medio, che sale a €125.987, +4,2% rispetto a luglio 2025, conferma una domanda in espansione su tutto il territorio: Centro e Sud segnano rispettivamente +18,7% e +16,6% annuo, con Roma che si distingue tra le grandi città con un +25%. A trainare la domanda sono soprattutto le generazioni più giovani, con la Gen Z (18-30 anni) che copre il 19,5% delle richieste in crescita del +37,7% su base annua.

Il BNPL continua la sua corsa con un +28,9% annuo e importi in crescita per un valore medio di €192. Segnali positivi arrivano anche dai prestiti personali (+14,7% annuo), mentre i prestiti finalizzati recuperano sul mese (+2%) pur restando stabili nel confronto annuale. Fa eccezione il canale digitale, in flessione sia rispetto a giugno (-3,5%) sia su base annua (-2,2%).

Sul piano generazionale, la crescita coinvolge anche Millennial (31-45 anni), con +10% annuo, che con la GenZ raggiungono quasi la metà delle richieste (47,2%). Crescono anche i Gen X (46-60 anni, con +5,3% annuo). I cittadini nati all'estero rappresentano il 30,1% dei richiedenti mutuo e crescono del +7,3% su base annua. Anche in questo caso, la composizione generazionale è nettamente sbilanciata verso i Millennial, che pesano per il 52,6% delle richieste, contro il 44,9% rilevato tra i nati in Italia.

Dal punto di vista geografico, il Sud si conferma l'area con il peso maggiore sul totale nazionale (38,6% delle richieste), sebbene qui e al Nord Est emergono segnali di rallentamento della crescita mensile, all'interno di una dinamica annua che rimane robusta su tutto il territorio.

Il Sud è l'unica area con una crescita sostenuta per entrambi i prodotti su base annua. I prestiti personali crescono infatti del +15,9% al Sud, segue il Centro con il +14,8%. I finalizzati crescono del +4,8% al Sud, mentre le altre macroaree hanno arretrato. Allo stesso modo, la Gen Z è l'unica che registra una vivace espansione per entrambi i prodotti: +26% per i prestiti personali e +15% per i finalizzati su base annuale.

Tra le finalità, gli elettrodomestici sono l'unica categoria per la quale la domanda è cresciuta sia sul mese (+11,1%) che sull'anno (+1,3%). I telefoni cellulari mantengono il primato sul totale del mix, con una quota del 28,4%, e crescono rispetto a giugno (+5%) mentre l'auto nuova registra la contrazione mensile più accentuata (-19,2%). Estetica (+5,1% sul mese, +27,3% annuo) e corsi di formazione (+37,9% sul mese) mostrano una crescita vivace su quote ancora contenute.

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