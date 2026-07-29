Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Parlamento e Governo mettano a terra il Tribunale della Pedemontana."

Ansa 29 luglio 2026 a

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“Il Tribunale della Pedemontana non può più aspettare. Mi rivolgo direttamente al Parlamento e al Governo: è arrivato il momento di mettere a terra il progetto, indicando fatti concreti e tempi certi. L'edificio esiste già, è completato da anni, è costato circa 20 milioni di euro alle casse dello Stato e non è mai entrato in funzione. Lasciarlo ancora inutilizzato sarebbe incomprensibile. Il territorio ne ha bisogno e il Veneto è pronto a garantire il massimo supporto per renderlo finalmente operativo”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, intervenuto oggi in audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati.

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