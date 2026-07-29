Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva modifiche alle norme su istituzione e funzionamento di ARPAV

Ansa 29 luglio 2026 a

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Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato oggi, con 44 voti favorevoli e 1 astenuto, il Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale “Modifiche alla L.R. n. 32/1996 ‘Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)'”, che era stato licenziato a maggioranza, senza voti contrari, dalla Seconda commissione, in cui era incardinato.

Il Correlatore, il Vicepresidente della Seconda commissione, Jonatan Montanariello, ha osservato che “si tratta di una proposta di legge dovuta: sostanzialmente, vengono recepite nuove norme nazionali. E, sull'età pensionabile, credo che ci sia del buon senso nella previsione normativa. Penso, tuttavia, che la legge vada aggiornata e la vera sfida sarà quindi riscrivere la normativa che disciplina l'istituzione e il funzionamento di ARPAV.”

L'Assessore regionale Elisa Venturini ha precisato che “con questa proposta normativa, viene attuato l'allineamento della normativa regionale a quella nazionale. E ARPAV, per noi, è un braccio operativo fondamentale che garantisce trasparenza e imparzialità, con cui, attraverso un lavoro condiviso, potremmo mettere mano a una normativa ormai datata e che è giusto aggiornare alle nuove esigenze.”

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